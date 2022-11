L’avvocato Riccardo Floris che lo difende ne ha chiesto l’assoluzione. L’inchiesta era scattata per il viavai sospetto a casa dell’uomo, secondo l’accusa si trattava di clienti che da lui acquistavano droga e che erano costretti a sottostare alle sue richieste se non versavano l’intera cifra pattuita, a volte anche somme più alte.

E’ accusato di sequestro di persona, spaccio di stupefacenti ed estorsione: il pubblico ministero Gilberto Ganassi ha chiesto la condanna a dieci anni di carcere per Giulio Collu, il 46enne di Quartu conosciuto con l’emblematico soprannome di “Hitler”. Il processo a suo carico si sta svolgendo con la formula del rito abbreviato, che consente di ottenere lo sconto fino a un terzo della pena normalmente prevista. Sarà ora il giudice per le udienze preliminari Lucia Perra a decidere. Tre anni e 4 mesi sono stati chiesti per Leyla Monni, accusata di complicità con “Hitler” per aver attirato clienti in casa sua.

