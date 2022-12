Chiese campestri, fonti di Tulei, presepi e mercatini: una trentina di pellegrini in cammino ad Ardauli

Ardauli Il prossimo itinerario proposto dall’Arcidiocesi di Oristano partirà da Aidomaggiore I cammini promossi dall’Ufficio della Pastorale del turismo, tempo libero e sport dell’Arcidiocesi di Oristano hanno fatto tappa ieri ad Ardauli, nel cuore del Barigadu. Le prime soste per le chiese campestri di San Quirico e Sant’Antonio di Padova. Alla prima chiesa, i circa trenta camminatori guidati dal parroco don Emanuele Lecca hanno recitato la preghiera del pellegrino. La seconda chiesa – restaurata grazie all’impegno del compianto parroco don Domenico Obinu – è immersa in un ampio parco, circondata da alberi e rocce, e vi si accede da una scalinata in basalto. Veniva raggiunta dai devoti passando per un antico sentiero lungo la strada che conduceva alla sorgente di Tulei. Giunti nel borgo, passando per la piazza di San Damiano dove erano allestiti i mercatini di Natale, il gruppo è giunto alla parrocchiale dedicata alla Beata Vergine del Cammino. Il parroco don Emanuele ha benedetto i pellegrini e ha parlato delle origini della chiesa, con preziose note storiche. Il cammino è quindi ripreso alla volta del piazzale di San Damiano. Qui la sindaca Tina Fadda ha salutato i camminatori dando loro il benvenuto e unendosi a loro verso la sorgente di Tulei. Lungo il percorso si è sostato per ammirare i diversi presepi che sono stati allestiti in maniera originale nei vari rioni del paese. “Dirigendosi verso la fonte di Tulei”, racconta don Ignazio Serra, delegato diocesano per la Pastorale del turismo e del tempo libero, “i pellegrini hanno apprezzato quanto sia ben curata la campagna ricca di oliveti e vigneti e hanno sentito dalle parole della sindaca come il territorio sia ricco di palmenti, fontane, antichi cammini, capanne tradizionali con cupola in pietra, scalini scolpiti nella pietra, rocce che parlano. Scenari che il pellegrino attorno al lago Omodeo apprezza sempre più, ogni volta che cammina alla scoperta dei borghi e dei territori del Guicier-Barigadu”.

I pellegrini e sullo sfondo la parrocchiale dedicata alla Beata Vergine del Cammino - Foto Arcidiocesi di Oristano

Giunti a Tulei, una delle cinque fonti del paese, e ammirata la bellezza di questa sorgente e delle varie vasche che la compongono, il gruppo ha voluto creare un piccolo presepe con i personaggi portati da casa e poi intonare il tradizionale canto natalizio “Tu scendi dalle stelle” di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. “In tutti”, aggiunge don Ignazio, “è sopraggiunto un momento di commozione e di gratitudine al pensiero dell’incarnazione del Figlio di Dio”. Il cammino è quindi ripreso alla volta del paese, con una breve sosta per la preghiera per la terra e l’assunzione delle buone pratiche che papa Francesco incoraggia ad assumere perché la casa comune sia un luogo dove vivere con cura e rispetto verso ogni creatura. Pecore che belavano e tanti agnellini nel gregge hanno attratto ancora l’attenzione sulla via del ritorno verso la piazza San Damiano, divenuta il cuore del paese per le tante bancarelle dei mercatini natalizi, con libri, dolci, bastoni da pellegrini, lavori in legno, addobbi natalizi e i piatti della tradizione locale, come la favata con le pere di Santa Cristina e le frittelle con i porri selvatici. Una vera delizia per il palato di chi ama cibi semplici e tradizionali. La visita al museo della Casa Tatti con gli utensili della civiltà contadina, preceduta dal rinfresco offerto dalla sindaca, e la tappa alla mostra fotografica sui lavori nella costruzione della diga Santa Chiara, hanno posto fine cammino nel migliore dei modi. Con gli auguri per il Natale ormai alle porte, il gruppo si è salutato, con un arrivederci a mercoledì 28 dicembre per la prossima tappa: dal nuraghe Sa Jua di Aidomaggiore al più piccolo borgo del Guilcier, Domusnovas Canales.

Pellegrini davanti alla chiesa campestre di San Quirico - Foto Arcidiocesi di Oristano

Lunedì, 19 dicembre 2022 Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Fonte: Link Oristano