Chiesa stracolma per l'addio alla 28enne uccisa da un tronco nel mare della sua Sardegna

Increduli e ancora sotto choc, parenti e amici hanno dato l’addio a Marina Masia, 28 anni, laureata in Medicina a Cagliari e poi partita in Toscana per la specializzazione. I funerali nella parrocchia delle Grazie, a Nuoro, dove era tornata da pochi giorni per le vacanze estive. “Sto tornando a casa”, l’ultimo messaggio agli amici, mentre era in viaggio verso la sua Sardegna, di cui era innamorata così come era appassionata di mare. Quel mare che ieri, alle Piscine di Venere a Baunei, le è stato fatale. Dopo essersi tuffata dal gommone dove con sua madre, suo fratello e amici stava facendo una gita, è stata travolta e uccisa da un gigantesco leccio che si è staccato dal costone laterale, franato per oltre 7 metri forse a causa del passaggio di un animale sulla sommità.

Nel corso della cerimonia padre Pinuccio Demarcus ha parlato proprio di quel messaggio. “C’è del profetico in quel messaggio, è come se il Signore la stessa chiamando al cielo, la nostra vera casa. Marina stava andando lì “.

Secondo quanto emerso finora, l’imbarcazione si sarebbe fermata prima delle boe che delimitano l’area interdetta per pericoli di crolli e smottamenti, per permettere agli occupanti di fare il bagno. Mentre nuotava, Marina è stata colpita dal ramo, mentre suo fratello che era a pochi metri da lei ne è stato sfiorato ed è stato il primo a dare l’allarme. Sicuramente sotto la lente degli inquirenti passeranno le ordinanze e le limitazioni imposte alle Piscine di Venere proprio per la fragilità di quel tratto di costa.