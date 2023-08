Chiedeva soldi per aiutare i disabili, a nome di un’associazione che non esiste

Cronaca Giovane denunciato per truffa dai carabinieri

Sestu

Giovane denunciato per truffa dai carabinieri

All’ingresso di un centro commerciale alla periferia di Sestu fermava le persone anziane e raccoglieva firme a sostegno di fantomatiche associazioni di volontariato impegnate nel settore della disabilità. Ma oltre alle firme, quel ragazzo cordiale e convincente chiedeva e spesso intascava anche dei soldi, per la realizzazione di un centro per disabili.

Un carabiniere di Selargius, fuori servizio, ha notato la scena, si è insospettito e ha segnalato il caso ai colleghi della stazione di Monserrato.

È bastato un rapido controllo per scoprire che l’associazione che avrebbe dovuto costruire il centro per i disabili non esiste.

Il giovane che chiedeva soldi per finanziarla è residente in Romania, ha 23 anni, in Italia non ha una dimora stabile, risulta disoccupato ed ha già avuto a che fare con le forze dell’ordine.

I carabinieri ieri l’hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per truffa aggravata.

Sabato, 19 agosto 2023

