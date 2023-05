Chiede il riscatto per restituire un tablet rubato il giorno prima, ma arriva la polizia: donna arrestata

Cronaca Accusata di estorsione

Nuoro

Accusata di estorsione

Ha chiesto 150 euro per restituire un tablet rubato il giorno prima da una abitazione. Una donna è stata arrestata in flagranza di reato per estorsione.

La vicenda è avvenuta a Nuoro e ha preso origine da un furto: un uomo rincasando nella propria abitazione ha trovato un uomo e una donna che mettevano a soqquadro la casa.

I due, accortisi della presenza del proprietario, si sono dati alla fuga precipitosamente portando via un tablet. Il giorno dopo hanno contattato la vittima del furto e chiesto 150 euro in cambio della restituzione del tablet.

L’uomo, a questo punto, si è rivolto alla polizia. Gli operatori della Squadra Mobile hanno predisposto uno specifico servizio e hanno tratto in arresto la donna in flagranza.

Dopo le formalità è stata accompagnata al suo proprio domicilio in attesa di convalida.

Mercoledì, 24 maggio 2023

