A metà gennaio le figlie hanno avviato una raccolta fondi per riportare a casa dall’Inghilterra il padre, Chicco, originario di Marrubiu, a cui è stato diagnosticato un tumore in fase terminale. In appena tre settimane sono state donate oltre 9mila sterline, quasi 11mila euro, abbastanza per pagare la caparra dell’aero ambulanza che permetterà a Chicco di viaggiare.

Domattina salirà sull’aero ambulanza che lo riporterà nell’isola. Chicco, che per tanti anni ha fatto il pastore, lascerà quindi York.

Il ritorno in Sardegna è un suo grande desiderio. Mai ha dimenticato la sua terra alla quale è da sempre legatissimo.

La raccolta fondi rimarrà aperta ancora per qualche settimana, con l’obiettivo di riuscire a coprire in parte costi del trasporto. Si parla in totale di una cifra tra i 18 e i 20mila euro.

Nelle scorse ore ha rilanciato sulle proprie piattaforme la raccolta fondi anche la società di basket Dinamo Sassari.

