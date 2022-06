Ecco i 32 finalisti del Premio Chiara Giovani 2022, sulla traccia “Desiderio”: • Diecimila miglia di Elisa Albè, 2002, Gorla Maggiore (VA) • Anche i giganti sognano di Nina Altoni, 2002, Airolo – CH • Μελέτη θανάτου – Esercizio di morte di Greta Arosio, 2005, Leggiuno (VA) • Desiderio di Sarah Barbara Baiguera, 2006, Mercallo (VA) • Tra gli scaffali di balocchi di Benedetta Barbetti, 2002, Osimo (AN) • Il desiderio di Teresa Basso, 2007, Ovada (AL) • Il secondo desiderio di Vera Berselli, 2006, Lugano – CH • Fratelli di Maria Antonietta Brundu, 2006, Marnate (VA) • Storia di una storia che non sarà mai tale di Vera Carucci, 2006, Brugherio (MB) • La statua del Pasquino di Agata De Gennaro Roccato, 2005, Induno Olona (VA) • Il rosario di Onofrio De Michele, 2003, Alberobello (BA) • Una vita al faro di Alessia Delle Piane, 2005, Malnate (VA) • L’ultimo desiderio di Cecilia Di Via, 2003, Roma • Icaro di Madalina Doronceanu, 2006, Spinea (VE) • Briciole di Beatrice Facchin, 2005, Mogliano Veneto (TV) • E se fosse stato un lieto fine? di Eugenia Faenza, 2007, Udine • Spotlights di Anna Fenoglio, 2003, Monastero Di Vasco (CN) • È ora (it’s time) di Sara Gonnella, 2005, Isernia • Anelito di Sofia Loro, 2002, Casorate Sempione (VA) • Il tappeto volante di Cecilia Marchionni, 2004, Gemonio (VA) • Ultimo desiderio di Alice Maresca, 2005, Varese • Desiderio di Ludovica Maurizi, 2007, Castel di Lama (AP) • Treno lungomare di Giulia Milani, 2003, Vedano Olona (VA) • Il labirinto di Martin S. ha preso fuoco di Chiara Miscali, 2003, Ardauli (OR) • Storie d’autobus – Il pirata di Sara Motta, 2003, Magnago (MI) • Dandelion di Katia Paronzini, 2006, Mesenzana (VA) • Pura elettricità di Chiara Ribolzi, 2002, Travedona Monate (VA) • Esprimi un desiderio di Beatrice Robaldo, 2002, Vicoforte (CN) • Un’altra barca di Sofia Soldà, 2002, Tezze sul Brenta (VI) • Un mondo senza desiderio di Gemma Tabet, 2006, Lugano – CH • Ti ho perso di Martina Vaccari, 2003, Scandiano (RE) • La parola di Benedetto Viganò, 2006, Massagno – CH

Il primo premio in palio è in denaro: 500 euro. Dal secondo all’ottavo posto saranno assegnati premi donati da diverse aziende sponsor.

Fonte: Link Oristano

