Chiama il 118 per un malore, gli trovano armi rubate in casa: denunciato 53enne a Dolianova

Ha chiamato il 118 dopo aver avuto un malore ma non ha fatto in tempo a nascondere le armi, alcune regolarmente detenute. Denunciato a Dolianova per ricettazione e detenzione clandestina di arma da sparo un 53enne del luogo, disoccupato, incensurato. A seguito di un grave malore l’uomo era stato trasportato all’ospedale civile Brotzu, dove si trova tuttora ricoverato per un grave malore. All’arrivo dei sanitari, all’interno dell’abitazione era intervenuta anche la Polizia Locale, che si era resa conto della presenza di diverse armi all’interno di quel domicilio. Era stato immediatamente richiesto l’ausilio dei carabinieri che hanno cosi trovato tre carabine e una doppietta a cani esterni, nonché diverse cartucce ad uso venatorio, a palla, pallettoni e pallini. Tutto in ordine sino a questo punto, fino a quando dagli approfondimenti svolti non è emerso che un fucile semiautomatico Franchi risultava essere stato oggetto di furto, così come denunciato nel dicembre 2022 da un 74enne di Serdiana.