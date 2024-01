Chiama i carabinieri perché non ha i soldi per le medicine per la mamma malata, le portano la spesa a casa

Una storia commovente di vicinanza e aiuto da parte delle forze dell’ordine, accaduta la sera di Capodanno. Ha colpito molto una telefonata effettuata da un uomo alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Reggio Calabria.

“Mamma è malata e non ho nemmeno i soldi per comprarle le medicine”, l’accorato grido di aiuto che non ha lasciato indifferenti i militari. I carabinieri, infatti, si sono subito attivati e hanno soccorso l’uomo e sua madre con le medicine necessarie e anche con della spesa con beni di prima di necessità. L’uomo era agitato per la salute della madre e la sua priorità era poterla curare ma i carabinieri hanno pensato di aggiungere un ulteriore gesto di solidarietà, ancora più bello in questi giorni di festa.