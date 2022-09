Chia, sconcerto a Su Portu: “Un’auto ha superato il divieto ed è arrivata sino alla spiaggia”

Un’auto sulla sabbia della spiaggia di Su Portu, nel tratto di mare di Chia con accanto la famosa torre antica, a Domus De Maria. A bordo una coppia, forse turisti, arrivata sin quasi sull’arenile con l’utilitaria, tra lo sconcerto e la sorpresa dei bagnanti. A raccontare il fatto è Massimo Corso, bancario 59enne di Cagliari, che ha assistito a tutta la scena: “La Volkswagen Tiguan è arrivata sino alla spiaggia. Abbiamo avvisato il bagnino del vicino hotel, personalmente ho chiamato i vigili urbani del paese ma sono stato rimbalzato dai carabinieri che, a loro volta, mi hanno suggerito di contattare le guardie forestali”, racconta l’uomo. Ma tutte le telefonate sono andate a vuoto: “Mi hanno detto che non potevano arrivare perchè impegnate con interventi più urgenti. Ho fatto notare alla coppia che avevano superato i divieti e che lì, con l’auto, non potevano assolutamente arrivarci, non mi hanno risposto ma è abbastanza chiaro che non poteva essere un errore, visto che oltre ai divieti c’è anche una strada dissestata che porta sino alla spiaggia”. Alla fine, dopo circa un’ora e vari tentativi di far ripartire l’auto, “sono intervenuti dei fuoristrada. La macchina era rimasta impantanata sulla sabbia e non riusciva più a ripartire”.