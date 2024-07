chi lo chiede e cosa comporta

Una delle ultime proposte per la realizzazione di un parco eolico offshore è stata presentata nelle scorse settimane da Regolo Rinnovabili, riguardante un progetto situato tra San Vero Milis e Bosa. Questo progetto prevede una concessione demaniale della durata di trent’anni per l’installazione di 34 aerogeneratori, ciascuno con una potenza di 15 megawatt, per un totale complessivo di 510 megawatt. L’area interessata si estende su 270 chilometri quadrati, con un cavo sottomarino che collegherà gli aerogeneratori ad Alghero. Solo uno o due dei quattordici progetti sardi già presentati potranno essere finanziati e completati entro il 2024, a causa delle restrizioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Il governo esaminerà i progetti in base a criteri di fattibilità tecnica, amministrativa, industriale, finanziaria e ambientale, con una graduatoria preliminare prevista per la prima metà del 2023. Il progetto ha già suscitato dibattito e molte persone si stanno mobilitando contro quella che considerano l’ennesima invasione eolica in Sardegna, inclusi i mari circostanti. Recentemente, ad Alghero, il

