Chi ha visto la dolce gattina Monny di Quartu? Aiutateci a ritrovarla

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA PER MONNY, SMARRITA IN VIA LEONARDO DA VINCI PRESSO IL RISTORANTE CLIPPER A QUARTU.

CONDIVIDIAMO!Smarrita Monny, sabato 18.12.2021 nel pomeriggio. È una gattina nera di 1anno e mezzo, sterilizzata con qualche ciuffetto bianco, ha un collarino marrone con campanellino rosso, non ha il chip. Abitiamo nella zona di Via Leonardo da Vinci vicino al ristorante Clipper a Flumini di Quartu Sant’Elena (CA) per chi dovesse vederla, resti in sua compagnia e mi contattati subito al numero 3408793317/3463068330.Grazie a chi collaborerà.

