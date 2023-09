Chi erano i sei poliziotti ricordati a Oristano in Questura: il loro impegno, costato la vita

Oristano Caduti per mano dei terroristi o in tragici incidenti in servizio Gli agenti Isidoro Mongili, Fabrizio Mattiuzzo, Marco Zanda e Salvatore Porceddu, gli assistenti capo Gualtiero Gessa e Fabio Faedda: sono gli eroi in divisa ricordati ieri dal capo della polizia, Vittorio Pisani, all’inaugurazione del monumento ai caduti davanti alla Questura di Oristano. Alla cerimonia erano rappresentate le famiglie Porceddu, Mattiuzzo, Mongili, Gessa e Zanda. Ecco qualche cenno per onorare il sacrificio di quei servitori dello Stato.

Salvatore Porceddu, nato a Oristano nel 1957, fu assassinato a Torino alle prime luci dell’alba del 15 dicembre 1978, insieme al collega Salvatore Lanza, in un agguato attribuito alle Brigate rosse. Erano stati assegnati alla vigilanza esterna a “Le Nuove”, allora il carcere di Torino. Il loro pulmino fu affiancato da un’auto con tre persone a bordo, che con mitra e fucili aprirono il fuoco contro i due agenti, uccidendoli entrambi. In seguito i carabinieri del generale Carlo Alberto dalla Chiesa arrestarono cinque persone coinvolte nell’agguato.

Isidoro Mongili, nato a Sedilo nel 1926, prestava servizio alla Squadra mobile di Sassari. Morì l’8 novembre 1966 all’ospedale civile di Nuoro, dove era stato ricoverato in seguito alle lesioni subite due giorni prima un incidente stradale avvenuto durante un’operazione sulle tracce di alcuni banditi responsabili di un sequestro di persona. Nelle prime ore del mattino, l’auto degli agenti sbandò nell’affrontare una curva, ribaltandosi più volte. Trasportato in ospedale in gravi condizioni, l’agente Mongili morì il giorno successivo.

Gualtiero Gessa era nato a Maracalagonis nel 1958. Si era arruolato in polizia nel 1988 e dal 1994 aveva preso servizio presso il Reparto Volo di Abbasanta. Morì il 31 marzo del 2005. Durante un volo di addestramento, l’elicottero con a bordo Gessa e due piloti aveva raggiunto una pista di aviazione della Seconda Guerra Mondiale a Borore. In una fase di volo stazionario, l’elicottero perse quota e andò a urtare con la coda una rete di recinzione, ribaltandosi e schiantandosi al suolo. Gessa fu trasportato all’ospedale di Nuoro in gravi condizioni e morì durante una difficile operazione chirurgica. Lasciò la moglie e un figlio di 6 anni.

Fabio Faedda, nato nel 1966, morì il 22 maggio del 2002 in un incidente stradale alla periferia di Nuoro. Prestava servizio presso il Reparto prevenzione crimine ad Abbasanta, ma da qualche tempo era stato aggregato per esigenze operative alla Questura di Nuoro. Il giorno dell’incidente guidava un mezzo civile della polizia e si dirigeva verso lo svincolo della superstrada Nuoro – Abbasanta quando uscì di strada nell’affrontare una curva. Sbalzato fuori dall’abitacolo, l’assistente Faedda morì sul colpo. Secondo gli accertamenti fatti dalla stradale e dai carabinieri, probabilmente aveva perso il controllo del veicolo nel tentativo di evitare un’altra auto che aveva invaso la sua corsia.

Anche Fabrizio Mattiuzzo (1971) prestava servizio ad Abbasanta. Morì il 4 giugno del 1988 in un incidente stradale a Marreri, vicino a Nuoro. Intorno alle 18 rientrava in reparto con due colleghi, dopo un servizio operativo. La loro Alfa Romeo finì fuori strada, in una scarpata, dopo che l’autista aveva cercato di evitare lo scontro con un’altra auto. L’agente Mattiuzzo morì sul colpo, gli altri due poliziotti riportarono lievi ferite.

Marco Zanda era nato a Oliena nel 1974. Figlio di un poliziotto, scelse la divisa come il padre ma morì a Nuoro a soli 22 anni, il 21 maggio del 1996, dopo un mese in ospedale. Era stato investito ad un posto di blocco da un’auto rubata: due ladri avevano cercato di evitare l’arresto lanciandola contro gli agenti ad alta velocità. Un’altra pattuglia di poliziotti aveva poi preso i fuggitivi. Giovedì, 21 settembre 2023

Fonte: Link Oristano