Chi Chiama Da Questo Numero? +39 02 409020 Call Center

Non hai voluto rispondere perchè non sapevi chi era?

Pensavi fosse una tua Ex o un Tuo Ex?

Un agenzia di riscossione crediti?

Rispondi tranquillamente!

E' Mediaset Premium che chiama dal 02 409020!

Tante Chiamate a qualsiasi ora.

Ora lo sai.

P.S:

Fammi sapere se anche tu hai ricevuto chiamate da questo numero 02.409020 e se era Mediaset Premium o se invece era lo stesso numero ma per un offerta diversa.

Ciao da Andrea

