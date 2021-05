Chernobyl, il reattore numero 4 si è risvegliato

AGI – Si è “risvegliato” il reattore numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl, esploso nel 1986 . Più precisamente, spiega alla rivista ‘Science’ Neil Hyatt, chimico dei materiali nucleari all’Università di Sheffield, sono riprese reazioni di fissione nucleare. “È come se ci fossero tizzoni in un barbecue”, ha affermato lo scienziato. “I sensori stanno registrando un crescente numero di neutroni, segnale di una fissione”, ha detto Anatolii Doroshenko dell’Istituto ucraino per la sicurezza nucleare, nel corso di un confronto la settimana scorsa sullo smantellamento del reattore. Continua a leggere su Agi.i t

