Zerfaliu

Troppi buchi nell’organico comunale per far ripartire le opere bloccate

Dopo quasi nove mesi di commissario regionale, Zerfaliu ha nuovamente un sindaco. Alla guida del piccolo comune del Campidano si ripresenta Pinuccio Chelo, 66 anni, ispettore di polizia in pensione. Dopo tre mandati pensava che le nuove generazioni potessero governare il Comune. Ma per le elezioni di ottobre nessuno si era fatto avanti: nessuna lista, spazio al commissario.

Chelo per 15 anni aveva guidato ininterrottamente il paese. Questa volta non ha avuto rivali, se non l’insidioso quorum da raggiungere. Ma i suoi compaesani – molti lo avevano sollecitato a ritornare in campo – non lo hanno tradito e già dalla mattinata lo avevano premiato andando a votare in buon numero.

“Ora bisogna rimboccarsi le maniche e mettersi a lavorare”, dice Pinuccio Chelo, “riprendendo da dove avevamo lasciato. In questi mesi è stato fatto ben poco ed il paese, lo dicono i cittadini, è abbandonato. Questa mattina sono passato in municipio con l’obiettivo di avviare prima possibile le pulizie nel centro abitato. Ho chiesto agli uffici a cercare dei preventivi per avviare una pulizia straordinaria. A giorni una ditta arriverà a Zerfaliu”.

Tante opere pubbliche erano rimaste incomplete anche a causa dell’organico del Comune ridotto all’osso, dopo i pensionamenti. “Diverse opere sono ferme ed ora le riprenderemo in mano, ma il primo passo è quello di colmare i vuoti dell’organico comunale. Mancano importanti figure professionali ed è ora di avviare le assunzioni. Manca l’ingegnere dell’Ufficio tecnico e il geometra che avevamo è stato destinato alla Regione. Manca anche il vigile urbano: attualmente per sei ore alla settimana arriva una vigilessa da Solarussa. Bisognerà trovare anche un assistente sociale, un operaio e il responsabile del protocollo”.

Un quadro abbastanza sconfortante, per un piccolo comune. ”Ma non mi abbatto per questo“, assicura Chelo. “Non ci mancano le risorse: quando andai via lasciai 480mila euro di avanzo di amministrazione non vincolato. Ora rinnoviamo anche la Giunta, come è stato fatto per il Consiglio comunale, e ripartiamo. Della vecchia guardia è rimasto solo Sandro Murtas”.

Martedì 14 giugno 2022