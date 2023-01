Oristano

Iniziativa promosso da Sdr e Camera penale

“Colonie Penali in Sardegna: quale futuro?”: è questo il tema dell’incontro di stasera – giovedì 12 gennaio – ospitato dalla sala conferenze del Centro Culturale Ex Hospitalis Sancti Antoni in via Sant’Antonio a Oristano.

Promossa dalla Camera penale di Oristano e dall’associazione “Socialismo Diritti Riforme, a partire dalle 15 la conferenza vedrà numerosi interventi di esperti e sindaci provenienti da tutta l’Isola.

Dopo l’introduzione della presidente della Camera Penale di Oristano Rosanna Manconi, prenderanno la parola Maurizio Veneziano, provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria; Patrizia Incollu, Luisa Pesante e Marco Porcu, responsabili rispettivamente delle Case di Reclusione all’aperto di Mamone, Is Arenas e Isili.

Interverranno inoltre Clara Michelangeli, sindaca di Onanì; Luca Pilia, a capo dell’amministrazione comunale di Isili e le presidenti dell’ANCI e CAL Sardegna Emiliano Deiana e Paola Secci. Coordinerà invece il dibattito Maria Grazia Caligaris referente per le carceri di SDR.

Per sensibilizzare ulteriormente la presenza di professionisti del settore della giustizia, è stato richiesto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Oristano il riconoscimento per gli iscritti partecipanti all’evento di tre crediti formativi.

Con tre colonie penali agricole sviluppate su un territorio 6.000 ettari, la Sardegna costituisce un unicum in Italia e, per estensione, in Europa.

“Si tratta di una realtà” hanno sottolineato Caligaris e Manconi, “particolarmente importante per offrire opportunità di formazione e di lavoro alle persone private della libertà, secondo il dettato costituzionale per il quale la pena deve tendere al reintegro sociale. Un mondo poco indagato che deve essere valorizzato e reso maggiormente produttivo”.

“L’appuntamento di stasera intende fare il punto sulle problematiche e sulle opportunità che la presenza delle Colonie Penali offrono nell’ambito del sistema penitenziario regionale e nazionale. Un’occasione per stimolare gli operatori penitenziari e i responsabili territoriali a una maggiore iniziativa. Riteniamo insomma che sia importante”, hanno concluso Caligaris e Manconi, “discutere del futuro di una realtà con un territorio di pregio storico-ambientale-paesaggistico, con chi condivide quotidianamente prerogative e problematiche. Un invito a riflettere e a collaborare per migliorarne il presente e il futuro”.