Simaxis

Nuovo intervento del presidente dell’Associazione Regionale Ex esposti Amianto Sardegna Giampaolo Lilliu

L’ennesimo incidente verificatosi ieri lungo la Statale 388, all’altezza del passaggio a livello tra Silì e Simaxis, fa scattare un nuovo campanello d’allarme. Già sei anni fa l’Associazione Regionale Ex esposti Amianto Sardegna aveva presentato un esposto alla Procura della Repubblica: il tema è sempre quello, i lavori di realizzazione del cavalcaferrovia, opera che si basa su una ex cava riempita di inerti di ogni genere, in particolare amianto. L’appello lanciato nel 2016 dal presidente Giampaolo Lilliu è però rimasto inascoltato.

“Perché le amministrazioni e gli enti interessati dai lavori non rispondono?”. È quanto sottolinea allarmato ancora una volta Lilliu. Lo stesso presidente dell’Areas era tornato sull’argomento anche a novembre 2021, pochi giorni dopo la partenza dell’allora procuratore Ezio Domenico Basso.

“L’opera è ancora ferma”, aveva scritto Lilliu in quell’occasione, “anche a seguito del sequestro da parte della Procura di Oristano, nel silenzio assordante di tutti”.

L’Associazione Regionale Ex esposti Amianto Sardegna insiste ancora una volta. E lo fa chiedendo notizie sui “5 milioni di euro, costo dell’opera appaltata dalla Rete Ferroviaria Italiana”. Lilliu chiede inoltre “quali sono stati gli interventi di bonifica dell’area del cantiere e circostante allo stesso, compreso il conferimento in discarica per esempio dell’amianto”.

Già oltre un anno fa l’Areas aveva sollecitato gli enti competenti a far conoscere “i costi del fermo cantiere e a carico di chi sono le spese di bonifica che andrà fatta prima della ripresa dei lavori; quanto sarà il reale costo dell’opera finale e quanto dovranno ancora aggiungere i cittadini, in quanto si tratta di un’opera finanziata con soldi pubblici; se sono stati individuate responsabilità progettuali e di esecuzione dei lavori, tenuto conto che l’opera del cavalcaferrovia si basa su una ex cava riempita di inerti di ogni genere, in particolare amianto”.

“Purtroppo”, conclude Lilliu, “sulla vicenda è caduto un silenzio assordante, con tante complicità. Ma possiamo denunciare ancora una volta lo spreco di soldi pubblici a scapito dei cittadini e l’omertà di vari enti, amministrazioni e società, nello specifico Rfi, che si avvalgono erroneamente del diritto di non rispondere del loro operato, che in alcuni casi rasenta sistemi e comportamenti legati a una possibile forma di illegalità diffusa nelle opere pubbliche”.