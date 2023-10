Che fine ha fatto Maria Puntaoru? A Marrubiu una serata per scoprirlo

Marrubiu

L’iniziativa del Comune porta i più piccoli alla scoperta del paese e delle sue tradizioni

In un ottobre popolato da fantasmi, zombie e vampiri di Halloween, dov’è finita Maria Puntaoru, la vecchietta armata di spiedo che a Marrubiu bucava il ventre di chiunque non lasciasse un piatto di pasta in dono ai defunti, la vigilia di Ognissanti? Cercheranno di svelare il mistero i bambini del paese che prenderanno parte all’iniziativa intitolata “Che fine ha fatto Maria Puntaoru?”.

Dopo l’appuntamento del 29 ottobre a Sant’Anna, i piccoli partiranno per la ricerca martedì 31: appuntamento alle 16 in piazza Manzoni per i bimbi dai 3 ai 6 anni e al distributore 3S – sempre alla stessa ora – per quelli nella fascia 7-13 anni.

L’iniziativa è curata dal Comune di Marrubiu in collaborazione con la biblioteca comunale, le associazioni COAGi e Is Giogus e la Pro loco. “Da diversi anni la festa di Halloween – All Hallow’s Eve, tradotto vigilia di Tutti i Santi – si è diffusa dal mondo anglosassone, in particolare statunitense, anche in Italia”, ha spiegato il consigliere comunale con delega alla Cultura, Luca Pompianu. “Questa festa di origine celtica si è radicata anche in Sardegna, non tanto portando i suoi valori originari – se vogliamo simili, come il ricordo delle anime (tradizione pagana e cristiana) – bensì assumendo tratti macabri e seguendo logiche commerciali, con il merchandising e i costumi. A causa di ciò, le antiche tradizioni sarde legate alla vigilia di Ognissanti stanno andando via,via perdendosi, provocando una sterile omologazione culturale”.

“Al fine di salvaguardare l’usanza marrubiese, abbiamo deciso di organizzare due giornate di gioco e incontro dedicate ai bambini del paese. Lo scopo non è, ovviamente, quello di sostituire in modo netto la tradizione contemporanea di Halloween, bensì favorire un dialogo con la tradizione antica che permetta a quest’ultima di sopravvivere e continuare a trasmettere i valori che la contraddistinguono”, ha aggiunto Pompianu. “Ciò ci permetterebbe di tutelare la nostra identità culturale, favorire l’incontro tra bambini e, nel tempo, di arricchire la nostra offerta turistica”.

“È un evento comunitario a cui tutti i nostri bambini e le famiglie sono molto affezionati”, ha spiegato il sindaco Luca Corrias. “La caccia al tesoro è l’occasione di scoprire una parte importante della nostra storia e di andare alla scoperta del paese, facendo tappa nelle case allestite per l’occasione”.

Quest’anno c’è una novità. “La Pro loco preparerà una bella spaghettata per cena, per onorare la tradizione”, ha concluso il sindaco. “Tutta la comunità, al quale va il nostro grazie, partecipa attivamente a questa iniziativa, giunta alla terza edizione”.