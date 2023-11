Che differenza c’è tra “mangiare” e “nutrirsi”?

L’alimentazione è la base della vita umana e ognuno è il “riflesso” del proprio modello alimentare.

Al giorno d’oggi, i tempi di gestione della nostra vita sociale prendono il sopravvento sulle nostre esigenze biologiche, spesso tendiamo a considerare poco il senso del termine “mangiare” e ad ignorare del tutto quello del termine “nutrirsi”, due aspetti della vita che potrebbero sembrare la stessa cosa ma che, in realtà, esprimono concetti profondamente diversi.

“Mangiare” significa assumere cibo per placare lo stimolo della fame. Uno dei problemi dei nostri giorni, a livello nutrizionale, è proprio il fatto che tendiamo a mangiare non più semplicemente per soddisfare il senso della fame, ma spesso e volentieri lo facciamo per golosità nei momenti più vari della giornata, trovando nell’atto di mangiare un’ottima scusa per creare l’occasione di socializzare. Mangiare è un atto edonistico, l’Uomo trae piacere dal cibo ma spesso ne abusa, cercando in esso sfoghi o consolazioni. E’ a questo punto che subentra l’importanza del termine “nutrirsi”.

“Nutrirsi” significa fornire al nostro organismo le sostanze di cui ha bisogno, nelle giuste quantità e proporzioni, per funzionare in maniera corretta, in termini di macronutrienti (proteine, carboidrati e lipidi) e micronutrienti (vitamine, minerali ed altri elementi). Quindi, in altri termini, nutrirsi significa mangiare gli alimenti che, in base alle nostre condizioni fisiologiche, possono darci quei nutrienti di cui abbiamo bisogno per mantenere al meglio uno stato di benessere.

Nutrirsi vuol dire scegliere di mettere più benessere a tavola che significa anche avere a disposizione più energie, sentirsi più leggeri ma più forti, godere di un sonno di migliore qualità, di una digestione ottimale e di una motilità intestinale regolare.

In questo contesto la ristorazione è sempre più attenta, in particolare La Tosterja un nuovo Format emergente a Cagliari è particolarmente attento alla divulgazione dell’importanza della nutrizione a seconda delle esigenze del nostro fisico e del nostro stile di vita.

La Tosterja parte dal presupposto scientifico che la base del suo prodotto è il pane Tostato che ingerito evita gli accumuli di succhi gastrici e proprio per questo motivo favorisce la digeribilità. A differenza del pane fresco e morbido, quello tostato non perde né vitamine o sali minerali, anzi la tostatura produce un cambiamento negli amidi che lo rende più digeribile.

La Toasterja è attenta anche alle caratteristiche nutrizionali degli ingredienti di farcitura dei suoi Toast che oltre ad essere farciti con una ampia gamma di prodotti locali offre la possibilità di scegliere il proprio pasto nelle linee Brain Toast dedicata a chi si vuole prendere cura della propria mente e contrastare il decadimento cognitivo o semplicemente per il mantenimento delle performance celebrali, e la linea Fit Toast, creata con ingredienti ad altissimo contenuto proteico, dedicata a chi pratica sport ed ha necessità del giusto apporto proteico .

La Toasterja come un contenitore di comunicazione dove il Toast è il vettore, possiamo mangiare un pasto veloce o un aperitivo semplice ed allo stesso tempo prenderci cura di noi stessi.

La Toasterja è a Cagliari in Viale Regina Margherita 101

