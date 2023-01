(ANSA) - CAGLIARI, 28 GEN - Quindicesimo congresso per la Cgil della Sardegna che lunedì e martedì, a partire dalle 10, riunirà duecento delegati insieme a invitati e ospiti all'hotel Regina Margherita di Cagliari per i due giorni di dibattito volto a tracciare la linea politico-sindacale dei prossimi quattro anni ed eleggere gli organismi designati a portarla avanti: il direttivo, l'assemblea generale, il segretario generale. Secondo quanto appreso si va verso la riconferma dell'attuale leader Fausto Durante.

Nella prima giornata - alla quale sarà presente il segretario della Cgil nazionale Maurizio Landini - il Congresso apre alla partecipazione degli ospiti esterni: il presidente della Regione, il sindaco di Cagliari, i segretari di Cisl e Uil, le rappresentanze istituzionali, sociali e datoriali della Sardegna.

La relazione del segretario regionale Durante avvierà i lavori lunedì mattina, poi ci saranno gli interventi degli ospiti e, a seguire, si entrerà nel vivo del dibattito congressuale con gli interventi dei delegati.

A fine giornata, le conclusioni del segretario nazionale Maurizio Landini. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna

