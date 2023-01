Cgil: Durante, stati generali per disegnare futuro Isola - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 30 GEN - "Riunire gli Stati generali della Sardegna, mettere a confronto le migliori energie della scuola, dell'università, della cultura, dell'imprenditoria e del lavoro, della scienza e della ricerca, con l'obiettivo di indicare un percorso di modernizzazione, di cambiamento, di futuro della Sardegna". È l'appello che arriva dal 15/o congresso regionale della Cgil che si è aperto questa mattina a Cagliari. Nella sua relazione d'apertura il segretario uscente, che sarà riconfermato al termine dei lavori congressuali, Fausto Durante ha chiamato a raccolta tutte le forze sociali, politiche ed economiche dell'Isola, davanti al leader nazionale Maurizio Landini.

"Di fronte alle tante emergenze della Sardegna, dalla grave condizione della sanità alla drammatica situazione dei trasporti e della mobilità interna, passando per la tutela dell'ambiente e lo spopolamento - ha detto il segretario - si avverte davvero il bisogno di fare quadrato, tutti insieme, per mettere a disposizione dell'Isola le proprie energie e la propria capacità di proposta". "Chiediamo a chi ha responsabilità nella gestione della cosa pubblica - ha aggiunto - ad ogni dimensione amministrativa, dalla Regione fino al più piccolo dei Comuni, di alzare lo sguardo, di andare oltre le piccole beghe quotidiane, le diatribe su questa o quella poltrona, le liti e i contrasti incomprensibili per i cittadini, di superare una dimensione troppo poco ambiziosa della discussione pubblica, in cui spesso la politica langue". (ANSA).



