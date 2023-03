CFadda Fai da te: da oggi anche a Settimo San Pietro

Inaugura oggi il 12° Brico 100% Sardegna!

12° taglio del nastro per i negozi di fai da te e bricolage CFadda!

Oggi, giovedì 23 aprile alle ore 10:30 nella nuova area commerciale di Settimo San Pietro, ha aperto le porte il nuovo punto vendita CFadda Fai da te. Un’apertura molto attesa in una zona in forte crescita dove tanti storici e nuovi clienti hanno non solo approfittato dei super sconti dedicati, ma anche apprezzato la grande festa inaugurale con animazione, musica e premi.

Da oggi anche a Settimo San Pietro potete trovare tutti i punti di forza del Brico 100% Sardegna: un assortimento con oltre 60 mila articoli e una nuova squadra di esperti del bricolage e del fai da te pronto ad aiutare chi ha un progetto per la propria casa da realizzare. Lo store è posizionato nell’ex Strada Provinciale 15 accanto alla Lidl, lungo l’ampia corsia che conduce al centro abitato, dove si va creando un polo commerciale sempre più vario: supermercati e discount, pet store e nuove realtà di ristorazione e fitness.

La nuova struttura è moderna, innovativa e altamente digitalizzata. Il negozio ha un’area vendita ampia, con corsie facilmente percorribili e attrattive verso i principali reparti caratteristici dei negozi CFadda: ferramenta, elettroutensili, illuminazione, legno, vernici, arredamento, casalinghi, elettricità e tanto altro.

Presente un’importante area espositiva stagionale attualmente dedicata all’arredo per esterni e al giardinaggio.

Lo store si articola in due punti cassa, il corner Kasa dello stock, il reparto arredo casa con il servizio di arredo su misura. Il negozio mette in risalto la tradizione e il format del Gruppo CFadda, affiancato senza forzature dalla modernità e dall’innovazione: numerosi e grandi monitor presenti all’interno dello store illustrano i servizi disponibili (noleggio attrezzi, taglio legno, tintometro, duplicazione chiavi e radiocomandi) e due pratici totem touch screen permettono invece di effettuare la sottoscrizione e

l’aggiornamento dei dati delle Card Vantaggi CFadda, nonché di acquistare con la consulenza degli esperti CFadda tutto quello che non è fisicamente presente all’interno del negozio.

Lo store di Settimo San Pietro si aggiunge come pick-up point della rete per il servizio Scegli&Ritira, che permette di fare i propri acquisti con la massima comodità, 24 ore su 24, su CFADDA.COM e di ritirare gratis in negozio il proprio ordine.

CFadda Fai da Te

