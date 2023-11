CFadda Fai da te: 1° posto Insegna dell’anno Italia 23/24

Il brico 100% Sardegna conferma il titolo per il terzo anno consecutivo e vince come insegna più amata dai clienti nella categoria Fai da te e Manutenzione casa.

CFadda torna a casa con due premi e, soprattutto, con la riconferma di essere l’insegna del cuore di tanti clienti e famiglie.

La premiazione si è svolta a Modena l’8 novembre presso il prestigioso Museo Enzo Ferrari, cornice perfetta per la 16° edizione di Insegna dell’Anno 2023-24 (la versione italiana di Retailer of the Year, la più grande indagine tra consumatori in Europa) il cui tema era il cuore, emblema di passione, impegno ed energia.

In finale con insegne nazionali ed internazionali, CFadda è stata premiata nella categoria Fai-da-te & Manutenzione Casa come Insegna dell’Anno e come Insegna dell’Anno Web Italia. In questa edizione, un totale di 528.200 preferenze (più del doppio rispetto al 22/23) alle 550 insegne italiane valutate sono state espresse da 320.238 consumatori. Questo risultato convalida il legame dei consumatori con le loro insegne del cuore, e per le aziende partecipanti testimonia la conferma della propria capacità di fidelizzare e coinvolgere i propri clienti, oltre al valore di un titolo spesso conteso all’ultimo voto.

Beatrice Orlandini di SEIC-Studio Orlandini, responsabile del premio per l’Italia commenta “Questo premio è una cassa di risonanza dell’opinione insindacabile dei consumatori. Il consumatore è una grande risorsa e come tale va ascoltato”.

“Dalla Sardegna non è semplice competere con brand nazionali e internazionali di alto livello, ma l’impegno dei nostri collaboratori convalida la regola che la passione può trascendere le sfide globali, creando un legame autentico e duraturo con la clientela”. “Ringraziamo sentitamente tutte le persone che hanno votato e il team CFadda per la passione che impiega ogni giorno nel soddisfare le esigenze dei nostri clienti”. Queste le parole del Presidente Roberto Fadda e della Vicepresidente Francesca Fadda che hanno ritirato il premio.