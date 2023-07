CFadda Fai Da e AIRC: in pista per la solidarietà

Grande successo per la raccolta fondi promossa nei punti vendita CFadda a sostegno dell’iniziativa solidale “Metti in pista la solidarietà”. Grazie all’impegno dello staff, alla sentita partecipazione dei clienti, all’impegno dei volontari del comitato AIRC Sardegna e al generoso aggiuntivo contributo personale dell’azienda CFadda, sono stati raccolti 5.000 euro in due settimane, una cifra importante che va ad aggiungersi a quanto raccolto nel 2023 da altre realtà regionali.

“È il secondo anno che CFadda e AIRC uniscono le forze per uno dei più ambiziosi dei progetti: rendere il cancro sempre più curabile. Siamo grati ai nostri clienti e orgogliosi dell’impegno profuso dal nostro staff per promuovere l’iniziativa” dichiara Francesca Fadda, Vicepresidente del Gruppo CFadda.

La raccolta ha coinvolto 4 punti vendita CFadda del sud Sardegna presso i quali, dal 1° al 15 giugno 2023, era possibile acquistare direttamente in cassa il biglietto per la lotteria provinciale organizzata dal comitato AIRC Sardegna. Il traguardo raggiunto è stato celebrato venerdì 28 luglio alle ore 11.30 presso il negozio CFadda di via Calamattia con la consegna di un assegno simbolico del valore di €5.000 da parte di Francesca Fadda. A ritirare l’assegno la Sig.raSimona De Angelis e l’avv. Biggio, Presidente della Fondazione Airc Comitato Sardegna.

L’importo raccolto è stato versato alla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ETS. Il Gruppo CFadda è lieto di aver dato un sostegno significativo per la ricerca oncologica, un risultato che è stato possibile grazie al coinvolgimento di tutte le figure aziendali, dei partner e soprattutto di tutti i clienti che quotidianamente hanno dimostrato sensibilità e vicinanza alla causa.