L’evento si terrà sabato 3 dicembre 2022 a Cagliari in Via Calamattia 16 , con una giornata ricca di offerte imperdibili, gadget e omaggi per tutti i clienti. Dalle ore 16:00 l’area esterna del negozio si trasformerà in un villaggio di Natale: con musica e intrattenimento per grandi e piccini, barbecue, gonfiabili e giochi a premi.

“Questo anniversario è un’opportunità per celebrare il vecchio e il nuovo. Valori tradizionali come la qualità, la serietà e l’affidabilità che guidano tutte le nostre azioni ci hanno reso ciò che siamo. Siamo una fucina di idee e all’interno della nostra cultura aziendale c’è uno spirito di innovazione profondamente radicato” ha spiegato il Presidente Roberto Fadda.

Un’avventura iniziata nel lontano 1982, nell’allora periferia di Cagliari, che oggi è il cuore della città, trasformandosi in una realtà solida, punto di riferimento sicuro per chi desidera abbellire e migliorare gli ambienti di casa con soluzioni di qualità e un’assistenza altamente specializzata.

