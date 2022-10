Cabras

Appelli al sindaco e contestazioni della minoranza. Si attende l’arrivo di un nuovo medico

Oltre mille pazienti rimasti senza medico di famiglia si rivolgevano alla guardia medica diurna per le certificazioni e prescrizioni mediche. Ma a Cabras, dal prossimo 2 novembre, il servizio cesserà. Come avvertimento: un cartello sulla vetrata dell’ambulatorio. E nel paese lagunare cresce la preoccupazione per l’assenza di un importante presidio sanitario.

Diverse le segnalazioni arrivate al sindaco Andrea Abis, che ha raccolto la preoccupazione dei concittadini e parlato della necessità di mettere in atto “idee e soluzioni straordinarie”.

“Le regole normali, quelle ordinarie, non bastano più, vanno modificate”, ha scritto il promo cittadino di Cabras.

“Pazienti senza il medico di famiglia, senza assistenza medica di base, senza le ricette per le terapie delle malattie croniche”, ha descritto il sindaco di Cabras. “La questione con il passare dei mesi si è aggravata di molto in tanti paesi della Sardegna e, se non si porrà urgente rimedio, peggiorerà ancora di più”.

Dalla primavera tre giovani medici – in maniera volontaria – avevano accettato di attivare il servizio di guardia media diurna: “Ci hanno fatto respirare in un momento di grande crisi e precarietà e per questo li ringrazio”, ha precisato il sindaco. “Ora entreranno nella scuola di specializzazione e l’impegno è incompatibile con il servizio”.

Intanto ai medici di base in servizio nel paese lagunare (Muscas, Dessì, Panichi e Sanlaris) sarà nuovamente permesso di superare il massimale e prendere in cura 1800 pazienti, il passaggio avverrà in automatico: “Mi è stato assicurato così dalla Asl”, rende noto il sindaco Abis, spiegando che un migliaio di pazienti erano rimasti nuovamente rimasti senza medico alla scadenza dei 6 mesi massimi consentiti per il superamento dell’extra soglia: “Anche a loro va il nostro ringraziamento per quanto stanno facendo”, rimarca Abis.

“C’è un’altra novità, che potrebbe normalizzare la situazione”, annuncia Andrea Abis, “un medico di famiglia ha vinto il bando e si è in attesa che accetti l’incarico. Un nuovo medico avrebbe una capacità che consentirebbe di risolvere il problema”.

Il sindaco sembra fiducioso e ringrazia anche la Asl di Oristano: “Stanno cercando di mettere pezze a situazioni che non dipendono da loro”, commenta.

Sul problema è intervenuta anche la consigliera di minoranza Alessandra Lochi (Cabras Popolare Progressista) che ha reso noto come sarà al fianco del sindaco “per chiedere e ottenere una sanità a misura di cittadino e non a misura di politico”, non prima di averlo bacchettato, contestando che “si limiti, davanti alle richieste, agli appelli e alle legittime paure dei propri concittadini, a discettare su un social network, in ordine all’utilità della politica, ergendosi a giudice terzo della politica buona e di quella cattiva”.

“Sorge spontaneo chiedersi, al netto dei selfie in occasione delle manifestazioni di piazza, cosa abbia fatto, negli ultimi mesi, il sindaco di Cabras, in vista di questa inesorabile scadenza, per provare a proporre o a concertare con chi di dovere, perlomeno, una nuova soluzione tampone”, contesta Lochi. “Vorremmo sapere in quali tavoli cagliaritani e oristanesi, ha fatto sentire la sua voce, in rappresentanza dei suoi concittadini e quali risposte ha avuto, in quegli stessi tavoli”.

Lunedì, 31 ottobre 2022