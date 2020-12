Certificazione bio per il compost prodotto nell’impianto di Arborea

Il nuovo compost bio di Arborea può, quindi, essere utilizzato dalle sempre più numerose aziende agricole del territorio che hanno scelto di convertire le loro produzioni alla filiera del biologico. Aumentano anche le potenzialità di utilizzo del compost di qualità in produzione dal 2012, che riscuote un crescente apprezzamento tra gli agricoltori per l’elevata qualità ed i benefici del suo apporto, documentati anche grazie all’attività dimostrativa svolta con il fondamentale supporto dell’Agenzia regionale Laore, mediante numerose prove di campo su diversi tipi di terreni e colture.

La certificazione è arrivata dopo una lunga e complessa istruttoria presso il Ministero delle Politiche agricole e forestali. La normativa di riferimento per la produzione di compost bio, infatti, è particolarmente severa e prevede limiti molto severi soprattutto per il contenuto di metalli pesanti, che l’ammendante ottenuto dal processo di compostaggio del rifiuto organico prodotto nella provincia di Oristano ha superato brillantemente.

“Questo riconoscimento rappresenta un ulteriore tassello per l’inserimento dell’impianto di trattamento di Arborea nelle dinamiche economiche del territorio”, commenta il presidente del Consorzio Industriale di Oristano, Massimiliano Daga, “realizzando un perfetto esempio di economia circolare, in piena coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale economica e sociale”.

Fonte: Link Oristano

