Da oggi in Sardegna è attiva una sezione regionale dell’Associazione Nazionale dei Certificatori e Revisori degli Enti Locali. Il battesimo dell’Ancrel regionale “sardo” a Oristano con un importante appello agli enti locali: “Collaborate con noi per vincere l’entusiasmante sfida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

Appello rilanciato dal presidente e vicepresidente dell’Ancrel nazionale Marco Castellani e Rosa Ricciardi e dalla presidente della sezione oristanese dell’associazione Maria Carla Manca nel corso del seminario “Per il Pnrr una nuova strategia fra soggetti attuatori e organo di revisione”, organizzato dalla sezione di Oristano dell’Ancrel in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Oristano nella sala convegni dell’hotel Mistral 2 a Oristano.

In questa sfida intanto la sezione regionale dell’Ancrel assumerà un ruolo da protagonista. “Abbiamo iscritti da tutte le province”, hanno sottolineato Castellani e Ricciardi, “con la sezione regionale ci potremo confrontare a livello istituzionale con enti importanti come la Regione Sardegna”.

Sezione regionale. La costituzione della sezione regionale dell’Ancrel ha chiuso il seminario di Oristano. È stata l’assemblea dei soci iscritti ad Ancrel Oristano a dare vita alla nuova associazione regionale. La presidente è Maria Carla Manca, vice Francesca Orro, tesoriere Adriano Siuni, segretaria Antonella Congiu. Nel direttivo Cecilia Serra, Lucia Biagini, Rita Boe, Remigio Sequi e Stefana Pilloni.

Poi un componente per ogni provincia. Per il Sud Sardegna Giuseppe Cuccu, per la città metropolitana di Cagliari Federica Caria, per Sassari Michele Raimondo Caria, per Nuoro Marino Soru, per Olbia-Tempio Massimiliano Pilu, per l’Ogliastra Simonetta Sirca.

“Un progetto ambizioso”, ha detto il presidente nazionale Castellani, “una nuova sezione regionale, che darà più forza alle realtà territoriali e sarà presente nei più importanti tavoli di confronto a livello regionale”.

La neo-presidente Manca ha annunciato i prossimi impegni di Ancrel Sardegna: “Proseguire la collaborazione con Ancrel nazionale per la formazione capillare nei diversi territori anche sui temi del Pnrr in collaborazione con i diversi ordini professionali e a stretto contatto con gli enti locali per una sinergia innovativa e vincente per il rilancio dei tanti territori interni della nostra isola”.