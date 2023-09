Certificati di malattia e infortunio negati al Pronto soccorso e in altri servizi sanitari nell’Oristanese

Oristano

Legge ignorata, l’Ordine dei medici chiede un incontro alla Asl

I lavoratori che ne hanno bisogno non riescono ad ottenere i certificati di malattia o di infortunio quando ricorrono alle cure del Pronto soccorso del San Martino, a Oristano, o ad altri servizi pubblici o privati convenzionati diversi dal medico di famiglia.

Il grave inconveniente rischia di avere sgradevoli e onerose conseguenze per i lavoratori, tenuti a segnalare entro termini precisi agli enti competenti lo stato di malattia o di infortunio, pena la perdita delle competenze economiche alle quali avrebbero diritto.

Si è occupato del problema anche Antonio Sulis, presidente dell’Ordine dei medici di Oristano che, in una comunicazione inviata al direttore generale della Asl Angelo Maria Serusi, spiega di ricevere “continue segnalazioni dai medici di medicina generale” ai quali i pazienti sono costretti a rivolgersi dopo essere stati visitati da un medico diverso, che non può rilasciare la certificazione richiesta.

L’Odine ricorda che l’attuale normativa prevede che “il primo certificato venga emesso dal medico che per la prima volta effettua le diagnosi e prescrive la prognosi, mentre successivamente sarà il medico di famiglia a prorogare, se necessario, lo stato di malattia o infortunio”.

Nel documento si legge ancora che “tutti i medici del servizio pubblico ricevono dalla Asl di appartenenze le credenziali di accesso per effettuare le certificazioni, mentre per i liberi professionisti il rilascio delle stesse credenziali , su richiesta del professionista e per la sola malattia, è di competenza dell’Ordine di appartenenza e, per quanto riguarda l’infortunio dell’Inail, sempre su richiesta del medico”.

Da qui la proposta di un incontro urgente alla direzione della Asl di Oristano, a cui si suggerisce di “accertare che i sanitari operanti tramite cooperative, e quindi in attività libero professionale, siano in possesso delle credenziali rilasciate dal proprio Ordine”.

Sempre alla direzione della Asl si chiede di “verificare se gli stessi abbiano fatto richiesta all’Inail delle credenziali per il rilascio del primo certificato di infortunio”.

Venerdì, 8 settembre 2023