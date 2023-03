“Certe luci non puoi spegnerle”, a Cabras l’evento che sostiene la ricerca contro il cancro

Cabras

Nuovo impegno per l’associazione di giovani che ricorda un amico scomparso troppo presto

Torna a Cabras “Certe luci non puoi spegnerle”, il grande evento di beneficenza a favore della ricerca contro il cancro. L’ha ideato un’associazione di giovani nata nel 2019 per ricordare Giacomo Meli, un amico scomparso a soli 29 anni a causa di un tumore.

Appuntamento venerdì 28 e sabato 29 aprile con un convegno, musica e spettacolo.

La prima serata sarà aperta da un convegno di approfondimento sul tema del tumore al pancreas, organizzato in collaborazione con Essevents. Medici e personale specializzato affronteranno il tema a partire dalla diagnosi e dalle terapie necessarie ad affrontare la malattia, fino al delicato momento delle cure palliative, con gli interventi del personale operante nelle strutture che si prendono cura del paziente.

Sabato 29 aprile, in piazza don Sturzo, musica, spettacoli e tradizione folk accoglieranno il pubblico in una lunga serata per la raccolta fondi a sostegno della ricerca.

L’evento, ideato nel 2019, era stato interrotto negli anni della pandemia. Con la prima edizione l’associazione aveva raccolto una cifra superiore ai seimila euro grazie alle donazioni dei tantissimi partecipanti.

Anche quest’anno aderiranno all’iniziativa le associazioni di volontariato che si occupano del tema della prevenzione e del sostegno ai pazienti affetti da tumore.

A breve sarà diffuso il programma completo dell’evento, con gli orari.