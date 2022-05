Cercasi una casa per Biondo: “Educato, buono con tutti, merita una famiglia”

UNA CASA PER BIONDO:” EDUCATO, BUONO CON TUTTI, MERITA UNA FAMIGLIA.” Biondo è un cane di 4 anni simil Labrador, intero, vive da solo in un terreno che diventerà presto un cantiere edile nella periferia di Cagliari. Buono con tutti animali e persone, affettuoso, ubbidiente, si cerca casa con adiacente giardino. Adorabile come membro della famiglia, incontro conoscitivo è contatti nel tempo con chi si sta prendendo cura di lui. Info 347 1133526 Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085 Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria. In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda #radiozampettasarda #castedduonline