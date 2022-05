Oristano

Opportunità di impiego a Simaxis. Tempo determinato con possibile rinnovo o stabilizzazione

Un’azienda operante nel settore ortofrutticolo, ricerca per la sede di Simaxis un magazziniere consegnatario. La figura ricercata dovrà occuparsi della gestione della merce in entrata (verificare che i beni in ingresso corrispondano alle fatture e alla documentazione di trasporto allegata; ispezionare la merce per assicurarsi che sia integra; accettazione della consegna) e della merce in uscita (prelievo dei prodotti dal magazzino; preparazione delle spedizioni; organizzazione della merce in funzione dell’orario programmato, gestione della documentazione presentata, fatture e documenti di trasporto relativi).

Parteciperà inoltre alle operazioni che precedono l’invio della merce: il prelievo degli articoli dal magazzino e la preparazione di scatole, casse, contenitori e pallet per confezionare e imballare gli articoli. Compilerà i documenti di trasporto cartacei necessari per la spedizione e la consegna, utilizzando software gestionali, per registrare le informazioni identificative dei prodotti.

Nello svolgimento della sua attività il magazziniere dovrà usare macchinari come carrelli elevatori e transpallet, sia manuali che motorizzati.

Si occuperà inoltre dell’assistenza ai clienti che arrivano in sede; preparazione della merce e supporto nel carico di essa nei mezzi; consegna della merce ai clienti, spostandosi con il mezzo aziendale in tutto il territorio regionale (solo alcuni giorni della settimana).

L’azienda è interessata a entrare in contatto con persone che hanno maturato esperienza pregressa nella mansione ed in possesso della patente C + CQC. Si richiede inoltre disponibilità a lavorare su turni, festivi e notturni (turno notturno dalle 3.30 del mattino). Si offre contratto full time a tempo determinato di tre mesi. con la possibilità di rinnovo/stabilizzazione.

L’annuncio di lavoro è stato pubblicato sul portale regionale Sardegna Lavoro. Per candidarsi è necessario connettersi alla sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. L’offerta ha validità sino al 23 maggio.

Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio centro per l’impiego di iscrizione.

