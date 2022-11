(ANSA) - CAGLIARI, 28 NOV - Cercavano il responsabile di alcuni incendi avvenuti la scorsa estate, nel parco di Molentargius, tra Cagliari e Quartu, ma scoprono un chilo di cannabis. Arrestato, al termine delle indagini del Nucleo Investigativo dell'Ispettorato e dalla Stazione Forestale di Cagliari, un allevatore trentenne di Quartu.

Tutto è nato proprio dai roghi che hanno interessato il parco qualche mese fa. Gli investigatori del Corpo forestale hanno raccolto gravi indizi a carico di un residente nell'area verde.

Inevitabili le perquisizioni. Nell'ambito degli accertamenti, disposti dalla Procura della Repubblica di Cagliari, è stata recuperata la marijuana.

E oggi il Tribunale di Cagliari ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di dimora per il 30enne.

Durante l'attività sono stati anche raccolti ulteriori elementi per il reato di incendio che sono ora al vaglio del pubblico ministero di Cagliari. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna

