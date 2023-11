Cercano droga, trovano anche un martelletto frangivetro: 34enne di San Gavino assolto dopo 5 anni

Assolto dall’accusa di ricettazione dopo cinque anni. Giuseppe Pontis, 34enne di San Gavino Monreale, non aveva preso o pagato a nessuno un martelletto frangivetro ritrovato nella sua abitazione dai carabinieri nel 2018. I militari, impegnati in un servizio antidroga, trovarono una piantina di marijuana e un bilancio di precisione, ma anche l’attrezzo, solitamente utilizzato a bordo dei mezzi pubblici. Il pm aveva chiesto un anno e sei mesi di carcere e una multa di 400 euro, ma in sede dibattimentale è emersa un’altra verità. Quel martelletto, infatti, non aveva nessun segno di riconoscimento e poteva essere stato preso ovunque dall’uomo.

Così, dopo cinque anni la giudice Alessandra Angioni ha assolto Pontis perché il fatto non sussiste e ha anche disposto la restituzione del martelletto. L’uomo è stato difeso dall’avvocato Ignazio Ballai.