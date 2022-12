Cerca funghi in campagna a Serrenti e trova buste con botti - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 29 DIC - Era alla ricerca di funghi nelle campagne di Serrenti, a Coa Margine, ma ha trovato fra due rocce, in un terreno incolto, una busta di nylon trasparente contenente 4 grossi petardi di fabbricazione tedesca del peso di circa 48 grammi l'uno. Il ritrovamento è stato subito segnalato ai carabinieri. Il materiale è stato poi prelevato dai militari della locale Stazione in collaborazione coi colleghi del Radiomobile della Compagnia di Sanluri e sequestrato.

I botti erano pronti per la realizzazione di fuochi d'artificio artigianali e assolutamente illeciti. Erano dotati di una miccia pirotecnica di provenienza illegale, privi dell'etichettatura prevista dalla normativa vigente. Il materiale, che appariva integro, è stato messo in sicurezza dagli artificieri antisabotaggio del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Cagliari. Ora si è in attesa dell'autorizzazione della Procura di Cagliari a poterli distruggere.

Non sono emersi al momento elementi che possano ricondurre al proprietario di quegli oggetti. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna