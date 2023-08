Cerca di liberare la cima della barca incastrata nell’elica che si mette in moto e gli amputa un piede

Cronaca Il gravissimo incidente a un turista ceco

Elisoccorso

Siniscola

Il gravissimo incidente a un turista ceco

Si è amputato un piede con l’elica del catamarano. Il gravissimo incidente è accaduto questa mattina a Siniscola e ha coinvolto un turista di nazionalità ceca, di 37 anni.

Per liberare la cima della barca, incastra nel motore di un catamarano, ha urtato l’elica e si è amputato un piede.

Gli uomini della Guardia costiera di Olbia, stanno verificando quanto accaduto, secondo i primi accertamenti, il catamarano stava preparandosi all’attracco l porticciolo di La Caletta, a Siniscola, quando la cima è caduta in acqua attorcigliandosi nell’elica. L’uomo si è tuffato per sbloccarla ma l’elica, messa inavvertitamente in moto lo ha colpito al piede.

Il ferito è stato prima soccorso nel porto di La Caletta dai medici del 118 e poi trasferito al Brotzu con l’elisoccorso dell’Areus.

Lunedì, 28 agosto 2023

commenta