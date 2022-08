Uta

La denuncia del segretario regionale Uil-Pa, Michele Cireddu

Ancora un grave episodio nel carcere di Uta. Un detenuto ha distrutto l’infermeria e aggredito, con un pugno al volto, un ispettore che ha cercato di fermarlo. Per la Uil-Pa, il sindacato di polizia penitenziaria, è uno stillicidio macabro di aggressioni ed eventi critici e la situazione è sempre più drammatica.

“Un detenuto si è reso responsabile di una nuova aggressione nei confronti di un agente”, denuncia Michele Cireddu segretario regionale della Uil-Pa, “ha sferrato un violento pugno nei confronti di un ispettore che cercava di fermarlo mentre distruggeva l’infermeria della sezione. È ormai diventata la normalità nell’Istituto di Uta, il detenuto protagonista del danneggiamento e dell’aggressione è arcinoto per aver messo in atto azioni simili sia nell’Istituto cagliaritano che negli altri istituti della Regione dove è stato destinato in precedenza. Purtroppo questi soggetti stanno mettendo a repentaglio la sicurezza degli operatori e rappresentano anche una pena aggiuntiva per gli altri detenuti che vogliono ed hanno il diritto di scontare il proprio debito con la giustizia”.

“L’unico ridicolo intervento assicurato dagli illuminati del Dipartimento rimane il trasferimento del detenuto autore di aggressione a danno degli operatori in un altro Istituto ed il risultato e+quello di spostare il problema e aspettare che si verifichino altre aggressioni per rispostarlo ancora. Le linee programmatiche del Capo del DAP Renoldi a nostro avviso rappresentano l’ennesimo “trattato di filosofia del diritto” che non ha nessuna possibilità di realizzazione in concreto, ed è cosi che i detenuti facinorosi percepiscono una sorta di immunità e continuano ad aggredire gli operatori e gli altri detenuti. All’agente ferito va la nostra solidarietà”.

Per Michele Cireddu nel carcere di Uta si verificano il triplo del totale degli eventi critici degli altri istituti della regione: “Ma nemmeno questo dato ha fatto suonare un campanello d’allarme”, conclude il segretario della Uil-Pa, “ma nella nostra analisi non nascondiamo che, a parte gli eventi critici, registriamo con la stessa intensità delle violazioni ai danni del personale da parte dei vertici dell’Istituto con cui le relazioni sindacali sono ormai nulle. Una situazione complessiva estremamente negativa che rende impossibile il lavoro per i nostri poliziotti”.

Sabato, 27 agosto 2022