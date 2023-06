Cerca di dar fuoco alle lenzuola in cella e poi aggredisce tre agenti

Uta

La Uil-Pa denuncia l’ennesimo episodio di violenza in carcere

Un detenuto nel carcere di Uta ha tentato di appiccare un incendio nella propria cella e poi ha aggredito gli agenti che cercavano di sequestrargli l’accendino con cui voleva dare fuoco alle lenzuola.

Sono stati attimi concitati e i tre poliziotti intervenuti per bloccare il detenuto – fisicamente imponente – hanno riportato ferite alle braccia e tumefazioni al volto.

“È diventato oramai impossibile lavorare in sicurezza nel carcere di Uta”, ha denunciato Michele Cireddu, segretario della Uil PA – Polizia penitenziaria per la Sardegna. “Il numero di aggressioni è allarmante, continuare in questo modo è pura follia. I nostri poliziotti per cercare di evitare un incendio hanno subito danni fisici, per colpa di un detenuto già responsabile qualche giorno fa di un’altra aggressione a danno di un agente”.

“Il Dipartimento, nonostante la richiesta ufficiale, si ostina a non fornire alle organizzazioni sindacali i dati relativi degli eventi critici”, prosegue il sindacalista. “Forse perché si vergogna di certificare pubblicamente il fallimento del sistema carceri attuale? Dai numeri in nostro possesso, questa è la 34ª aggressione subita dai nostri poliziotti ad Uta dall’inizio dell’anno ad oggi“.

“Se questo dato coinvolgesse operatori di altre forze di polizia, sicuramente ci sarebbe l’indignazione delle istituzioni e della classe politica sarda” ha concluso Michele Cireddu. “Invece nel caso della polizia penitenziaria sembra quasi il prezzo da pagare per lavorare in un’Amministrazione fallimentare e da rifondare di sana pianta”.

