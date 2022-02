Sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli specialisti del nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale)

GUSPINI. Un uomo di 70 anni è finito dentro un pozzo di 12 metri ed è stato ripescato dai vigili del fuoco che poi lo hanno affidato agli operatori del 118. Ha riportato fortunatamente solo lievi escoriazioni e contusioni, ma adesso è ricoverato nell’ospedale di San Gavino. È accaduto questo pomeriggio 26 febbraio alla periferia dell’abitato di Guspini, in un terreno adiacente il proseguimento di vico Mazzini. Stava cercando asparagi quando a causa del cedimento del terreno attorno al pozzo ci è finito dentro, precipitando per circa 12 metri. Fortunatamente l’acqua era bassa e la caduta non gli ha procurato conseguenze importanti. Sul posto, assieme ai carabinieri del paese e della Compagnia di Villacidro, sono arrivate una squadra del distaccamento di Sanluri e gli specialisti del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) della sede centrale del Comando di Cagliari. Gli operatori si sono calati nel pozzo con attrezzature e manovre speleo hanno recuperato l'uomo riportandolo in superficie, per poi affidarlo al personale sanitario inviato dal 118 per il trasporto all’ospedale di San Gavino.(l.on)