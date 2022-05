Cerbiatto si perde in campagna, salvato dalla Forestale - Sardegna

Camminava sul ciglio della strada, spaventato: si era perso e non riusciva più a trovare la mamma. Un giovanissimo cerbiatto è stato soccorso dagli agenti della Stazione Forestale nelle campagne di Seneghe, in località Is Scala, nell'Oristanese. Gli agenti hanno ricevuto la segnalazione della presenza dell'animale e hanno subito raggiunto il luogo. Il cerbiatto è stato trasportato con urgenza alla clinica "Duemari" di Oristano dove riceverà assistenza, cure adeguate e la giusta nutrizione. Una volta ristabilito sarà rimesso in libertà.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna