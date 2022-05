Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è sempre impegnato in prima linea, con un grande impiego di risorse umane e strumentali, per cercare di proteggere gli animali appartenenti alla fauna selvatica.

Un cerbiatto è stato soccorso nelle campagne di Seneghe dagli agenti della Stazione Forestale del paese, intervenuti in seguito ad una segnalazione da parte di un privato. Il cerbiatto era lungo il bordo della strada nella zona di Iscala. Senza la mamma e molto spaventato, è stato preso in consegna e trasportato con urgenza nella Clinica”Duemari” di Oristano. Qui riceverà assistenza, cure adeguate e la giusta nutrizione, elementi che porteranno sicuramente ad un netto miglioramento delle sue condizioni di salute. Una volta che si sarà ristabilito, verrà reintrodotto nel proprio ambiente naturale.

Fonte: Link Oristano

