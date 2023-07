Cerbero e l'aria rovente del Nordafrica: tre giorni di caldo record e afa in tutta la Sardegna

Cerbero e l’aria calda del Nordafrica: tre giorni di caldo record e afa in tutta la Sardegna. Scatta l’avviso di condizioni meteo avverse della Protezione Civile: dalle 20 di oggi alle 20 di mercoledì sarà super emergenza, con il culmine tra l’11 e il 12 luglio. La situazione dovrebbe migliorare tra giovedì e venerdì, quando l’anti ciclone dovrebbe attenuarsi.

A partire da oggi, lunedì 10 e sino a giovedì 13 luglio sulla Sardegna si prevedono temperature massime diffusamente superiori ai 37°C, con locali picchi intorno ai 44°C. Le minime notturne saranno intorno ai 24°C, con locali picchi superiori ai 30°C.

Per la giornata di venerdì 14 e sabato 15 luglio 2023 è invece atteso un moderato calo delle temperature.

Così l’avviso di condizioni meteorologiche avverse per alte temperature (ondate di calore) della Protezione civile regionale, che contestualmente per la giornata di domani, martedì 11 luglio 2023, ha diramato un nuovo bollettino di previsione di pericolo incendio: nel territorio di Cagliari sarà ancora previsione di pericolo alto (codice arancione).

Gli esperti raccomandano di non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto i soggetti a rischio. In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane. In generale consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando

bevande alcoliche e caffeina. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche. Se in casa ci sono persone malate fare attenzione che non siano troppo coperte. I soggetti a rischio sono: le persone anziane e/o non autosufficienti o convalescenti, le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all’aria aperta.