Cagliari

Il consigliere di Forza Italia chiede che vengano messe a disposizione nuove risorse

Con una nota indirizzata al presidente della Regione Christian Solinas, all’assessora dell’Agricoltura Gabriella Murgia e al presidente della Commissione Attività produttive e Agricoltura Piero Mallei, il consigliere regionale Emanuele Cera ha chiesto più risorse a sostegno del comparto cerealicolo: i fondi disponibili non bastano a finanziare tutte le domande presentate dagli agricoltori per il premio in regime de minimis previsto con delibera della Giunta regionale n. 39/25 dell’8 ottobre 2021 (annualità 2021-2022).

Secondo le stime fatte dal consigliere di Forza Italia, tra le 747 domande giudicate ammissibili da Laore dopo l’istruttoria ben 318 rischiano di non ottenere i fondi ai quali gli agricoltori avrebbero diritto.

“Considerato che il settore agricolo del grano duro versa in difficoltà da anni”, aggiunte Emanuele Cera, “ma come comparto possiede un potenziale di crescita considerevole, osservandone la portata internazionale, ritengo doveroso non lasciare indietro nessuno e adoperarsi al fine di soddisfare tutte le richieste pervenute. Chiedo pertanto di valutare la possibilità di prevedere e integrare nuove risorse quantificabili in circa 1.600.000 euro, finalizzate allo scorrimento della graduatoria in essere e legittimamente soddisfare le richieste di tutte le aziende”.

“Propongo inoltre che tale argomento venga inserito all’ordine del giorno prossimamente nella quinta Commissione”, conclude il consigliere regionale di Forza Italia, “e di sentire in audizione l’assessora dell’Agricoltura e il commissario dell’Agenzia Laore Sardegna, in modo da individuare gli strumenti utili per risolvere la problematica”.