Cagliari

Il consigliere regionale di Forza Italia chiede un emendamento all’Assessorato dell’Agricoltura

Se l’Assessorato dell’Agricoltura non presenterà un emendamento alla legge di stabilità 2022 a sostegno del “Sistema Arborea”, ci penserà il gruppo di Forza Italia Sardegna in Consiglio regionale, con il sostegno dei parlamentari del partito. Lo ha annunciato il consigliere Emanuele Cera in una nota inviata fra gli altri al presidente della Regione Christian Solinas e all’assessora Gabriella Murgia.

Cera ricorda di aver “sollecitato per le vie brevi ma anche formalmente, e a più riprese nel 2019, nel 2020 e da ultimo nell’ottobre 2021, la necessità di intervenire concretamente per fronteggiare la crescente crisi del comparto bovino, e in generale la necessità di promuovere e condividere con il Sistema Arborea un progetto di sostegno e rilancio”.

“Spiace evidenziare che questi numerosi e ripetuti appelli non siano stati recepiti dalla Giunta regionale”, scrive il consigliere di Forza Italia, “considerato che anche nella proposta della Giunta della legge di stabilità 2022 (DL 301/2021) non sia stata prevista nessuna misura per il comparto del latte bovino, atta a fronteggiare la crescente crisi causata dai bassi prezzi del latte dagli aumenti importanti del costo dell’energia, delle materie prime e dei costi di produzione in generale”.