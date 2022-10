Oristano

Il consigliere regionale propone che venga seguito il modello di Francia e Spagna

“Il sistema zootecnico è ulteriormente penalizzato dal blocco della movimentazione di bovini e ovini nel territorio regionale e nazionale. A seguito della insorgenza di nuovi ulteriori focolai di blue tongue, si rileva anche quest’anno un danno ulteriore per il sistema”. Lo dice il consigliere regionale di Forza Italia Emanuele Cera.

L’esponente della maggioranza in Consiglio regionale ha evidenziato come “questa problematica sia diventata, ormai, endemica e che per tale motivo occorre attivare adeguate, diffuse e capillari campagne di vaccinazione, anche in virtù del fatto che da diversi anni si combatte questa piaga senza riuscire a porre fine alle disastrose conseguenze”.

Secondo Cera occorre adesso “prendere in considerazione modelli consolidati, come quelli praticati in altre nazioni europee. Francia e Spagna, per esempio, considerano la blue tongue ‘endemica’ e, per tale motivo, consentono la libera circolazione dei bovini, evitando gravi danni economici alle aziende zootecniche”.

“In Sardegna”, ha concluso Cera, “con questo approccio viene fermata l’economia delle aziende arrecando gravi danni a un comparto che è il più importante dell’isola. Serve subito un coordinamento Regione-Stato, alla presenza delle organizzazioni professionali agricole, al fine di scongiurare questo nuovo è ulteriore danno per le aziende sarde”.