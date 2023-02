Cera (Forza Italia): “La Finanziaria non risolve tutto, ma dà risposte a imprese e cittadini”

Cagliari

Il consigliere regionale ha commentato alcuni interventi che riguardano l’Oristanese

“Bene alcuni provvedimenti approvati dalla Finanziaria regionale che interessano l’Oristanese, ma aspettiamo il collegato per definire alcune importanti necessità del sistema produttivo e delle famiglie, prima fra tutte l’esigenza di finanziare il Consorzio Industriale di Oristano e contribuire a sgravare i cittadini della provincia della quota di ammortamento degli interventi strutturali all’impianto di trattamento dei rifiuti. Inoltre, è necessario provvedere alla sperimentazione del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese per il problema nitrati di origine agricola”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale Emanuele Cera, sottolineando che “sanità, enti locali, scuole, università, lavoro, dissesto idrogeologico sono state le priorità di una manovra che non risolverà tutti i problemi della Sardegna, ma contribuirà a dare risposte ai diversi settori produttivi e ai cittadini”.

“Durante le fasi che hanno portato all’approvazione della Finanziaria, sia in Commissione bilancio, di cui sono componente”, ha aggiungo l’esponente del gruppo consiliare Forza Italia Sardegna, “mi sono prodigato e battuto riuscendo a ottenere, grazie alla condivisione con il presidente Christian Solinas e all’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino, uno storico provvedimento che prevede la costituzione della Fondazione Bonifiche Sarde , dotata per quest’anno di un finanziamento di un milione e 300 mila euro, più 80 mila per il triennio, che ha l’obiettivo primario di custodire, valorizzare e promuovere la conoscenza della storia della bonifica di Arborea e del Terralbese. Inoltre, su Arborea ho presentato congiuntamente ad altri due colleghi di Alghero e Carbonia, interessati alla storia delle città di fondazione, un emendamento che prevede un contributo di 200 mila per il 2023 e 2024 per la cittadina della bonifica”.

“Un milione di euro”, ha ricordato ancora Cera, “attraverso un mio emendamento sono stati destinati ad abbattere i costi del personale delle aziende che si occupano di trasformazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli. Un provvedimento che va ad aggiungersi a quello previsto nella omnibus sull’intervento nei mattatoi. Altro risultato di cui vado fiero è lo stanziamento previsto per il comparto cerealicolo : si recupereranno tutte le pratiche non finanziate per carenza di risorse relative alla filiera del grano duro e si destineranno risorse per sostenere il comparto. Per quanto riguarda l’ortofrutta, inoltre, sono stati stanziati 3 milioni di euro da erogare alle aziende del settore della lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi”.

“Il Flag Pescando Sardegna Centro Occidentale”, ha aggiunto il consigliere regionale della maggioranza, “ha ottenuto 100.000 euro per la prosecuzione di iniziative finalizzate a prevenire perdite produttive derivanti dal blocco dell’attività di pesca e di commercializzazione di mitili negli stagni interessati dalla presenza di alghe tossiche. Altri 150.000 euro per due anni sono stati assegnati al Distretto rurale Giudicato di Arborea. Importanti finanziamenti anche al Comune di Marrubiu (50.000 per il 2023 e per il 2024 per l’organizzazione della manifestazione carnevalesca di Su Marrulleri), a Ollastra (35.000 per due anni per l’organizzazione della storica fiera del bestiame di San Marco), 100.000 euro a Terralba (per la commemorazione del centenario della festa della Madonna di Bonaria di Marceddì)”.

Cera ha poi ricordato che per Terralba è stato previsto anche uno stanziamento di 170.000 euro per tre anni per la gestione del centro socio educativo per disabili. “Importanti finanziamenti per lavori pubblici, viabilità e valorizzazione dei siti archeologici”, ha proseguito il consigliere regionale, “sono stati previsti nel Terralbese, in Marmilla e nell’Oristanese”.

“Nel comparto agricolo, settore trainante per l’economia della nostra provincia”, ha evidenziato Cera, “abbiamo destinato 23 milioni di euro per compensare le riduzioni sulla programmazione comunitaria (Pac) 2023-2027, ulteriori due milioni di euro per scorrere le graduatorie degli idonei Laore e inserire negli organici delle agenzie agricole il personale necessario per accelerare le istruttorie e i pagamenti alle aziende agricole”.

“Per l’efficientamento energetico 70 milioni sono stati destinati per la concessione di contributi in conto capitale per le imprese e le famiglie per favorire l’efficientamento energetico e la conseguente riduzione dei costi dell’energia, dei milioni di euro per i comuni che devono adeguare i propri strumenti urbanistici alle norme del piano paesaggistico regionale e del piano di assetto idrogeologico. Con un mio emendamento”, ha concluso l’esponente di Forza Italia, “si darà priorità ai comuni pilota individuati dalle delibere dell’Adi, come Terralba, Bosa e Uta”.

Martedì, 7 febbraio 2023