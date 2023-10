Cera (FI) torna all’attacco su servitù militari e indennizzi ai pescatori e striglia il presidente Solinas

Terralba

“Paradossale che riprendano le esercitazioni militari e restino bloccati i pagamenti agli operatori della pesca”

“Riprendono le esercitazioni a Capo Frasca ma i pescatori, la cui attività è condizionata e penalizzata dalla presenza delle basi militari, restano ancora senza indennizzi”. La denuncia viene dal consigliere regionale oristanese Emanuele Cera (Forza Italia). “Un’amara constatazione che dipinge un isola sempre più ostaggio delle disattenzioni del governo, che subisce nel silenzio più assoluto da parte della Regione, sia sulla questione specifica ma anche e soprattutto per quanto riguarda il processo di dismissioni e di parziale utilizzo di fette di territorio, al momento gravate dalle servitù militari”, prosegue il consigliere Cera.

“Questa è la situazione che viviamo in Sardegna ad oggi”, afferma esprimendo preoccupazione l’esponente politico oristanese. “Nessuno conosce gli sviluppi di questa vicenda, tanto meno le conclusioni di una situazione che appare alquanto paradossale col blocco degli indennizzi ai pescatori, imposto da un provvedimento di pignoramento da terzi verso il Ministero della difesa”.

“Questa situazione”, prosegue il consigliere Cera, “ha bloccato i Comuni interessati nell’erogazione dei benefici previsti agli operatori della pesca che esercitano la propria attività nel golfo di Oristano e nel Sulcis. Le Amministrazioni locali, oltre ovviamente ai pescatori, sono in attesa che lo stallo si sblocchi e avrebbero la necessità di capire tempi e modalità. Perciò, come rappresentante politico del territorio, chiedo al Presidente della Regione di conoscere quali iniziative ha intrapreso o intenda intraprendere per scongiurare il perdurare dell’attuale blocco e se intende comunicare le eventuali interlocuzioni con il Ministero”.

“Il tutto anche al fine di scongiurare possibili prese di posizione e manifestazioni, anche eclatanti, da parte degli operatori del comparto”, afferma ancora il consigliere regionale Emanuele Cera. “Sulla presenza delle basi in Sardegna e sui rapporti Stato – Regione in materia, occorre sia fatta chiarezza e siano mantenuti almeno gli impegni presi. Sarebbe certamente auspicabile e quanto mai necessaria una celere e determinata presa di posizione oltre che un radicale cambio di strategia in difesa degli interessi dei sardi da parte del Presidente della Regione”.

