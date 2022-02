Cagliari

Il consigliere regionale loda anche l’impegno del comune di Terralba

“Bene l’impegno della Giunta regionale per superare gli ostacoli burocratici e avviare il procedimento per la messa in sicurezza e la riapertura del ponte di Marceddì e la realizzazione definitiva dell’infrastruttura viaria”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale Emanuele Cera, che insieme al gruppo consiliare e al partito di Forza Italia, già da tempo aveva annunciato l’intervento dell’esecutivo e che in questa fase ha raccolto l’appello dei sindaci e delle comunità coinvolte.

L’esponente della maggioranza ha accolto con favore le rassicurazioni del presidente della Regione Christian Solinas. Il governatore sardo ha assicurato nelle scorse ore che le risorse per la riqualificazione del ponte saranno a disposizione subito dopo l’approvazione della Finanziaria. Lo stanziamento da 5 milioni di euro – le risorse saranno distribuite nel corso del triennio – permetterà al Comune di Terralba di prevedere un grosso intervento infrastrutturale.

“Abbiamo preso atto con soddisfazione del fatto che il presidente Solinas abbia mantenuto la promessa a suo tempo presa con me e con il territorio di dare la giusta priorità all’opera”, ha commentato l’esponente della maggioranza. “Si tratta di un collegamento strategico, che unisce due province e della strada che permette di poter agevolmente collegare la marina di Arbus a Marceddì, al Terralbese e all’Oristanese”.

“Sorta negli anni ’80 con funzioni di servizio al consorzio dei pescatori del compendio ittico”, ha aggiunto ancora Cera, “l’opera nel tempo è divenuta un’importate arteria stradale. Il progetto è già a disposizione, la soluzione è a portata di mano”.

“Ora si tratta di sciogliere i nodi di carattere amministrativo-burocratico”, ha proseguito ancora il consigliere regionale del gruppo Forza Italia Sardegna, “nodi che hanno frenato l’avvio dell’iniziativa per ‘dare gambe’ alle proposte e procedere celermente per ripristinare subito la viabilità in un’area strategica per il territorio. Confidiamo che grazie a un’azione corale Regione-territorio si possa celermente procedere alla messa in sicurezza del ponte e di dare così una risposta concreta e definitiva alle comunità interessate”.

“Un ringraziamento particolare”, ha concluso Cera, “lo devo fare al sindaco di Terralba, Sandro Pili e alla sua amministrazione per aver sempre lavorato intensamente, con convincimento e passione, puntando sempre fermamente alla fattibilità dell’intervento. Attendiamo la delibera di Giunta per brindare definitivamente all’ottenimento del risultato, intanto brindiamo alla positiva notizia”.

Giovedì, 10 febbraio 2022

