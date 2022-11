Oristano

Il consigliere striglia la Giunta e insiste con il fondo rotativo

La straordinaria ondata di maltempo mette a rischio numerose imprese agricole e zootecniche dell’Oristanese. L’allarme è stato lanciato dal consigliere regionale di Forza Italia Emanuele Cera, che ha chiesto al presidente Christian Solinas e alla Giunta regionale urgenti di misure di sostegno.

Nelle scorse ore il forte vento ha scoperchiato diverse serre nel territorio del Terralbese, compromettendo gli impianti di coltivazione delle fragole, dei funghi e delle piante orticole, come ha evidenziato Coldiretti. Si registrano numerosi danni anche alle colture da campo come gli ortaggi che non potranno essere più destinati al mercato, né del fresco né della quarta gamma. Per questa ragione secondo Cera “risulta necessario stanziare adeguate risorse per rimborsare i danni cagionati dal vento e dalle precipitazioni intense”.

“È evidente che, purtroppo, le avverse condizioni metereologiche scaturite da questi eventi calamitosi hanno fatto riemergere gravosamente l’esigenza di sostenere lo sviluppo del sistema di assicurazione agevolata destinata al sistema agro zootecnico”, ha dichiarato il consigliere regionale di Forza Italia. Un sistema che, come evidenziato da Cera, “possa mettere al riparo le aziende da eventi calamitosi di questo genere, ormai sempre più frequenti”.

“Non è accettabile, tantomeno sostenibile, che ogni qualvolta si presenti un evento, la Regione debba farsi carico di rimborsare i danni verificatisi, quando invece potrebbe intervenire mettendo le aziende in sicurezza per far fronte a questi rischi. A tal proposito”, ha proseguito l’esponente della maggioranza, “già dalla legge Omnibus del 2021, erano state destinate importanti risorse da riservare ai Consorzi di difesa delle produzioni intensive nelle province di Cagliari, Oristano e Sassari per far in modo che venissero proposte le polizze a costi sostenibili”.

“Per alleviare tali situazioni”, ha sottolineato Cera, “lo scorso anno ho proposto e sostenuto in Consiglio regionale una norma che istituisse un fondo rotativo che ha avuto una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per il 2021 e 2 milioni ad esercizio per gli anni 2022 e 2023. Il fondo aveva come obiettivo quello di ‘tamponare’ i ritardi cronici accumulati da Agea e dal Ministero dell’Agricoltura nel pagamento dei danni patiti dalle aziende agricole e zootecniche, coperti con le polizze assicurative obbligatorie. Per questo motivo”, ha dichiarato ancora il consigliere di Forza Italia, “risulta urgente dare attuazione alla misura, ad oggi completamente inattuata ormai da un anno a questa parte”.

“Purtroppo ancora non si riesce a dare attuazione ai commi 8 e 9 dell’art. 13 della legge regionale 22 novembre 2021, considerato che questo provvedimento è stato fortemente voluto dalla V Commissione Attività produttive e dal Consiglio regionale. Per le motivazioni espresse”, ha concluso Cera, “esorto il presidente e la Giunta a dare immediata attuazione alla disposizione di legge e porre fine a questa incresciosa situazione patita dal settore agricolo in merito ai ritardi cronici per il pagamento dei danni a ristoro di eventi calamitosi, causati delle inefficienze nella gestione delle misure statali. Ribadisco, inoltre, l’urgenza di intervenire adesso, poiché, pur in presenza di importanti risorse finalizzate alla costituzione del fondo di rotazione per agevolare l’accesso al credito, al momento, nulla ancora è stato fatto, mettendo in questo modo a rischio il futuro e la sopravvivenza delle aziende agricole e zootecniche della Sardegna”.